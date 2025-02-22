Ne haftaydı ama! Türkiye, yine bir demokrasi ve adalet şöleni yaşadı. Nereden başlasak bilemedik. Önce TÜSİAD'ın "Demokrasi ve Hukuk Devletine Bağlıyız" açıklaması geldi. TÜSİAD başkanları adliyeye polis eşliğinde götürüldü.

Gazetecilere bir göz atalım. O da ne? Yıllar önce kapanan Başbakanlık ile ilgili haber yapan bir gazeteciye 12 yıl sonra hapis cezası kesildi! Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz dün gece tutuklandı.

Halk TV iddianamesi de hazırlandı. Gazetecilere hapis cezası istendi

Bu arada, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bile dayanamayıp iktidara eleştiriler sıraladı. Şaşırdık mı? Kısmen...

Ekonomiye gelirsek... TÜİK, Türkiye’nin artık daha mutsuz olduğunu açıkladı. Halkımız, büyük projelerle mutlu olmayı bilmeli! Mesela Emlak Konut’un kampanyası açıklandı, kredi oranları belirlendi. Kim alabilir, nasıl öder, o kısmı teferruat! Asgari ücretli hiç bakmasın

Ve tabii ki unutulan, pardon, "görmezden gelinen" bir konu var: Sahte içkiden bir buçuk ayda 133 vatandaş hayatını kaybetti. Napalım, bunlar da alkol almasalarmış canım! Halkın sağlığını düşünüyor olsak, denetimleri artırırdık değil mi? Neyse, konuyu kapatalım.

Tüm bunların yanında Türkiye siyaseti de her zamanki gibi hızlı geçti. İmamoğlu resmen CHP’nin cumhurbaşkanı adaylarından biri oldu. Ayrıca Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istendi. Seçilmiş belediye başkanlarının görev süresi de mahkeme kararına göre değişiyor

Meral Akşener ise uzun süredir sessizdi, paylaştığı bir fotoğrafı gündem oldu.

Son olarak, Ebrar Sitesi sanığı için istenen kırmızı bülten talebi reddedildi. Depremde enkaz altında kalan vatandaşlarımız belki bu habere şaşırmıştır ama artık alışmaları lazım!



Ve böylece bir haftayı daha demokrasiye, özgürlüğe ve adalete doyduğumuz bir şekilde kapattık. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak? Artık şaşırma eşiğimizi çoktan aştık!