İklim krizinin etkileriyle mücadele eden Pasifik ada ülkesi Nauru, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle vatandaşlarını iç kesimlere taşımaya hazırlanıyor. Nauru devlet yetkilileri aynı zamanda bu hareketliliğe fon sağlamak için 'altın pasaport' programını devreye aldı.

YALNIZCA 13 BİN NÜFUSA SAHİP

Yalnızca 13 bin nüfusa sahip ve alçak rakımlı olan ada ülkesi, deniz seviyesindeki yükselişin kıyı şeridini tehdit etmesi nedeniyle halkını daha yüksek bölgelere taşımayı planlıyor. Bu dönüşüm için finansman arayışına giren hükümet, yabancılara 105 bin ABD doları karşılığında vatandaşlık satmaya başladı.

YAKLAŞIK 100 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ HAKKI

Nauru yetkilileri; bu pasaportla İngiltere, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu 89 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunduklarını belirtiyor. Ancak programın suç örgütleri tarafından kötüye kullanılabileceği yönünde endişeler de var.

İLK HEDEF 6 MİLYON DOLAR GELİR

Öte yandan Devlet Başkanı David Adeang, iklim finansmanındaki sıkıntılar nedeniyle bu adımı attıklarını açıklarken, programın yöneticisi Edward Clark, ilk yıl için 6 milyon dolar gelir hedeflediklerini söyledi. Uzun vadede ise bu rakamın 43 milyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.