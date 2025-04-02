Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verileri, sektördeki durgunluğu gözler önüne serdi. 2024 yılı Şubat ayında iç satışlar ve ihracatta belirgin bir düşüş yaşanırken, üretim rakamlarında da gerileme kaydedildi.

TÜRKBESD tarafından yayımlanan verilere göre, beyaz eşyanın altı ana ürün grubunda iç satışlar Şubat ayında yüzde 18 oranında azalarak 852 bin 820 adede geriledi. Aynı dönemde ihracat da yüzde 11 düşüşle 1,6 milyon adet olarak kaydedildi.

İç ve dış pazarlardaki bu gerileme, üretimi de olumsuz etkiledi. Şubat ayında toplam beyaz eşya üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 2,7 milyon adet seviyesine düştü. Uzmanlar, sektörde yaşanan daralmada ekonomik koşullar ve tüketici talebindeki azalmaların etkili olduğunu belirtiyor.