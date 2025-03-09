Gizli Servis’ten yapılan açıklamaya göre yetkililer, Indiana eyaletinden başkente doğru seyahat eden ve intihara meyilli olduğu bildirilen silahlı bir kişi hakkında bilgi aldı. Ekipler, yerel saatle gece yarısı Beyaz Saray yakınlarında şüphelinin aracını ve eşkaline uyan bir kişiyi tespit etti.

SİLAHINI GÖSTERDİ, ATEŞ AÇILDI

Şüphelinin silahlı olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yetkililerin uyarılarına rağmen şüpheli, silahını gösterdi. Bunun üzerine Gizli Servis personeli, saldırganı etkisiz hale getirmek için ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vurulan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayda başka yaralanan olmadığı bildirildi. Polis, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için soruşturma başlattı. Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri ise artırıldı.