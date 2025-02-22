Beylikdüzü D-100 kara yolunda, kar küreme aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola geçti. Refüje çarpan araç, devrilerek bir süre sürüklendikten sonra beton duvara çarparak durabildi. Kazada kar küreme aracının şoförü yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası D-100 yan yol trafiğe kapatıldı. Devrilen kar küreme aracı,bulunduğu yerden çekilerek trafik akışının normale dönmesini sağladı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.