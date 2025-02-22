Çinli araştırmacılar, yeni keşfedilen bir yarasa koronavirüsünün, bir noktada COVID-19 gibi insanlara yayılabileceğini açıkladı. news.sky.com'un haberine göre Bilim insanları, Cell dergisinde yayımladıkları raporda, HKU5-CoV-2 adlı virüsün, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 kadar kolay insan hücrelerine girmediğini belirtti. Ancak, virüsün potansiyel olarak insanlara bulaşma kapasitesinin bulunabileceği vurgulandı.

Ancak araştırmacılar, yarasa virüsünün insan hücrelerine girmek için SARS-CoV-2 ile aynı hücre yüzeyi proteini olan ACE2'yi kullandığını keşfettiler. Laboratuvar deneylerinde, HKU5-CoV-2, test tüplerinde ve insan bağırsak ile hava yolu modellerinde yüksek ACE2 seviyelerine sahip insan hücrelerini enfekte etti.

Araştırmacılar, daha sonraki deneylerde yarasa virüsünü hedef alabilen antikorları ve antiviral ilaçları tespit ettiler.

Minnesota Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Michael Osterholm, bu yeni virüsten kaynaklanabilecek bir pandemiye dair raporların yarattığı endişelere ilişkin soruya, çalışmaya verilen tepkiyi "abartılı" olarak değerlendirdi.

Dr. Michael Osterholm, 2019 yılına kıyasla toplumda benzer Kovid-19 ve SARS virüslerine karşı çok daha fazla bağışıklık bulunduğunu belirtti.

Çalışmada, yeni keşfedilen virüsün, SARS-CoV-2'ye kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir bağlanma afinitesine sahip olduğu ifade edildi.