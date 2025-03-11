ABD’nin New Mexico eyaletindeki White Sands Milli Parkı’nda yapılan şaşırtıcı bir keşif, insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten değiştirecek nitelikte.

Araştırmacılar, erken ulaşım tarihini kökten değiştirebilecek bir bulguya ulaştı. Yaklaşık 22.000 yıl öncesine ait insan ayak izleri ve sürükleme izleri, o dönemde insanların yük taşımak için “travois” adı verilen ilkel bir kızak türünü kullandığını ortaya koydu. Bu keşif, insanlık tarihinin ulaşım yöntemlerine dair bilinenleri yeniden sorgulatacak nitelikte.

Keşif, büyük bir tarihsel öneme sahip çünkü tekerleğin icadından yaklaşık 17.000 yıl öncesine uzanan, insan yapımı bir ulaşım sisteminin şimdiye kadar bilinen en eski kanıtını ortaya koyuyor. Bulgular, insanlığın erken dönemdeki yenilikçi ulaşım yöntemlerine dair önemli bir pencere açıyor.

Travois, üçgen veya “X” şeklinde birbirine bağlanmış iki uzun tahta çubuktan oluşan basit ancak etkili bir taşıma aracıydı. Bir ucu yerde sürüklenirken, diğer ucu bir kişi tarafından tutuluyordu. Bu tür aletler, özellikle Kuzey Amerika’nın Büyük Ovaları’nda yaşayan yerli kültürler tarafından yaygın olarak kullanılıyordu ve genellikle köpekler veya atlar tarafından çekilerek eşya ve malzeme taşımada büyük bir rol oynuyordu.

Ancak yeni bulgular, White Sands'te ilk insanların ağır yüklerini elle taşıdıklarını gösteriyor.