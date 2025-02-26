Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin ordusunu modernleştirme hedefini vurgulayarak savaş ihtimaline karşı güçlü bir askeri yapı inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kore son dönemde Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya binlerce asker göndermişti, ancak bu askerlerin çoğu savaşta öldürüldü. Bu askerlerin modern savaşın gerekliliklerine uymadığı ve çatışma alanında çok tecrübesiz kaldıkları Rus askerlerce belirtildi.

Kim bu hafta ayrıca askeri Kim Il Sung Siyaset Üniversitesi’ni ziyaret etti ve burada askeri bağlılık ile fedakarlık vurgusu yaptı.

Güney Kore istihbaratına göre, Kim’in askeri birlikleri ve eğitim süreçlerini denetlemesi, Rusya’ya yeni bir asker sevkiyatının hazırlığı olabilir.

'SAVAŞ VE KAN OLAĞAN HALE GELDİ'

Kim, askeri akademide yaptığı konuşmada, okulun yönetimini eleştirdi ve eğitim tesislerinin yetersiz olduğunu belirtti.

KCNA’ya göre, mevcut sistemin modern ve ileri düzeyde bir ordu inşa etme hedefini karşılamadığını söyledi.

Kim, eğitim tesislerinin yenilenmesi ve uygulama odaklı eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. KCNA, öğrencilerin modern savaşın gerçek deneyimlerini öğrenmesi ve gelişmiş silah sistemleriyle teknik donanımı tam olarak kavraması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Kim, "Tarih boyunca emperyalistlerin saldırgan ve savaşçı doğasının en açık şekilde ortaya çıktığı bir uluslararası ortamda yaşıyoruz. Savaş ve dökülen kanlar artık olağan hale geldi. Silahlı kuvvetler, savaşa mükemmel şekilde hazırlanmalı" dedi.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker ve silah desteği sağlayarak modern savaş alanında deneyim kazanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kiev yönetimi ise Kuzey Kore birliklerinin ağır kayıplar verdiğini ve Ocak ayı başı itibarıyla üç binden fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.