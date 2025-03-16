Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Cennet Koyu’ndaki Gökburun Yarımadası’nda Cengiz Holding inşaatı tam gaz devam ederken yarımadaya komşu Hattat Koyu’nda yapılması planlanan turistik tesis için ÇED Gerekli Değildir raporu verildiği ortaya çıktı.

Gökburun Yarımadası bir zamanlar bölgeye özgü bitki örtüsüyle kaplı yeşil bir alandı. Cengiz yaklaşık iki yılda yarımadayı tıraşladı, çöle çevirdi. Yarımadanın yalnızca şekli aynı.

ORMAN VE ZEYTİNLE KAPLI

Gökburun Yarımadası’nda yaklaşık 700 dönümlük alanda Cengiz Holding’in inşaata boğduğu tepenin yanı da cennet orman ve zeytinliklerle kaplı. Hattat Koyu’nda, Hattat Bodrum Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 109 oda 280 yataklı turizm konaklama tesisi için geçen yıl Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı.

Güzelim Gökburun çölleşti

Cengiz Holding Gökburun Yarımadası’nda kazılmadık yer bırakmadı. Cennet yarımada çölleşti beton yığınına döndü. Burası aynı zamanda Akdeniz foklarının barınma ve yavrulama alanı. Bu nedenle korunması gereken hassas bölge. Cengiz Holding şimdi denizin içerisinde batık dalgakıran ve beton bariyerler yapıyor, yani kıyının doğal yapısını bozuyor.

720 MİLYON TL’LİK PROJE

Toplam 57 dönüm büyüklüğündeki arazi üzerine yapılacağı belirtilen projenin maliyetinin 720 milyon 621 bin TL olduğu ifade edildi. İmar planlarına göre turizm tesis alanı olan bahse konu taşınmazın ayrıca 3. Derece Arkeolojik Sit ve 2. Derece Doğal Sit statüsünde olduğu açıklandı..

FOKLARIN YAŞAM ALANI

Proje ile ilgili Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından “ÇED gerekli değildir” kararının verildiği öğrenildi. Proje alanı Akdeniz fokları ile adını deniz tanrısı Poseidon’dan alan deniz çayırları ile ünlü.