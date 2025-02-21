Trabzonspor'un yeni transferi Tim Jabol Folcarelli, henüz forma şansı bulamadan sakatlık yaşadı.
Bordo-mavili ekip, Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.
DEVRE ARASINDA GELDİ
Trabzonspor forması ile henüz sahaya çıkmayan Fransız orta saha, devre arasında 1 milyon euro bonservis ile AC Ajaccio'dan takıma dahil edilmişti
Karadeniz ekibinden sakatlığa ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenman esnasında ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."