Yapılan bir ankete göre, İngilizlerin yüzde 46’sı pizza yedikten sonra kendini kötü hissettiğini belirtti. Listede hamburger, patates kızartması, kızarmış tavuk ve hatta ulusal yemek olan balık, patates kızartması da yer aldı.

KISA SÜRELİ MUTLULUK SONRASI RAHATSIZLIK VERİYOR

Beslenme uzmanı Lily Soutter, bu yiyeceklerin yüksek yağ, tuz ve rafine karbonhidrat içerdiğini büyük porsiyonlarda sunulduğu içinse beyine iyi gelecek yararlı besinlerden yoksun olduğunu söyledi. Bundan dolayı kısa süreli mutluluk sağlasa da daha sonra şişlik ve rahatsızlık hissine neden oluyor.

YEMEKTEN 47 DAKİKA SONRA ŞİŞLİK YAŞIYORLAR

Araştırmaya göre, katılımcılar en sevdikleri yemekleri yedikten sonra ortalama 47 dakika boyunca şişkinlik hissediyor. Öte yandan, Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ruh halini iyileştirdiği ve stresi azalttığı belirtiliyor.