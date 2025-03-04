Şoförlük yaptığı otobüste "Babana selam söyle" diyen vatandaş sayesinde gerçek babasını bulan Cihan Yıldırım açtığı davayı kazandı.

Film senaryosu gibi olay Muğla'da 6 yıl önce yaşandı. Belediye otobüsünde şoförlük yapan Cihan Yıldırım'a bir kişi "Babana selam söyle, sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?" dedi. Bunun üzerine Yıldırım babalık davası açarak DNA testi yaptırdı.

ARTIK 300 MİLYON TL'LİK SERVETİN ORTAĞI

Yargıtay, 6 yıl sonra verdiği kararla Yıldırım'ım iş insanı Orhan Karaca'nın nüfusuna geçmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararıyla Cihan Yıldırım 300 milyon TL'lik servete ortak oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cihan Yıldırım, böylece 2 çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. Cihan, Orhan Karaca'nın 3. çocuğu olarak kayıtlara geçti. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı.

"DAVADAN VAZGEÇMEM İÇİN EV, ARABA TEKLİF ETTİLER"

Cihan Yıldırım, "Bu davadan vazgeçmem için bana ev ve araba teklif ettiler. Ben istemedim. Çünkü amacım para değildi. Amacım 'Karaca' soyadını almaktı. Para olsaydı zaten teklifi kabul ederdim" diye konuştu.