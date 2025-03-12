Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Dairesi, Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama kentlerinde mezhepsel saldırılar nedeniyle en az 111 sivilin öldüğünü belgelediğini duyurdu. Ancak BM yetkilileri, gerçek ölüm sayısının çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

Açıklamada, “Ülke genelinde yaşanan bu rahatsız edici olaylarda, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere aileler infaz edildi. Ağırlıklı olarak Alevilerin yaşadığı şehirler ve köyler hedef alındı” ifadelerine yer verildi.

BM saha ekipleri, 6 ve 7 Mart tarihlerinde Lazkiye, Tartus ve Banyas’ta hastanelere yapılan baskınlarda çok sayıda sağlık çalışanı ve sivilin öldüğünü tespit etti.

Ayrıca, saldırılar devam ederken bazı grupların yaşanan kargaşayı fırsat bilerek iş yerlerini ve evleri yağmaladığı bildirildi. BM İnsan Hakları Dairesi Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, “Çoğu vakada infazlar yapıldı. Erkekler ailelerinin önünde vuruldu” dedi.

ALEVİLER HEDEF ALINDI

Saldırıların faillerine dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte BM, saldırıların hem geçiş dönemi yönetimine bağlı silahlı gruplar hem de eski rejime destek veren unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Al-Kheetan, saldırıların açıkça mezhep temelli olduğunu vurgulayarak, “Hedef alınan yerlerin Alevilerin yoğun yaşadığı bölgeler olması tesadüf değil” dedi.

BM yetkilileri, bölgedeki çatışmaların artmasıyla birlikte can kaybının hızla yükseldiğine dikkat çekti. Belgelenen 111 ölümün 90’ının erkek, 18’inin kadın ve üçünün çocuk olduğu belirtildi. Saha ekipleri, ölü sayısının hızla artabileceğini ve bu saldırıların geniş çaplı bir misillemeye dönüşme riski taşıdığını ifade etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye’deki geçiş dönemi hükümetinin saldırıları soruşturmak üzere bir komisyon kurma kararını memnuniyetle karşıladı. Ancak soruşturmanın bağımsız ve tarafsız yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Şam’daki geçiş dönemi yönetimi, soruşturma raporunun 30 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.