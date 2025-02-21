Bodrum Belediye Meydanı’nda ellerinde “Gözaltı ve tutuklananlar derhal serbest bırakılsın, İçiler ve ezilen halklar size teslim olmayacak” yazılı pankart ile gelen eylemciler sık sık “Direne dirine kazanacağız” “Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganları attı.

"DARBECİ ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Platform adına basın açıklamasını emekli öğretmen Yüksel Okyay yaptı. Okyay açıklamasında “18 Şubat 2025 Tarihinde İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlarda aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Yeşil Sol Parti üyesi birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun HDK'ye yönelik yapıldığı belirtilerek, soruşturma kapsamında 10 ilde 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, operasyonda şu ana kadar 52 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

‘Darbeci zihniyeti kınıyoruz' İktidar, siyasetin demokratik refleksini tamamen yok etmek, hukuk dışı yöntemlerlesivil demokratik siyaseti devre dışı bırakmak istiyor. Bu darbeci zihniyeti kınıyor, hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. 'Suç uydurmak iktidarlarını yaşatmaya yetmeyecektir.' AKP, muhalefeti liste yapıp toplamaya kalksa ülkenin yarısı eder. Bu çaba boşunadır. İkna edemediklerine suç uydurmak sallanan iktidarlarını tutmaya yetmez. Gözaltına alınan mücadele arkadaşlarımızın hepsinin şahidiyiz, bu haksızlıkların karşısında yine birlikte direneceğiz. 'Birleşik mücadelemizi engelleyemeyeceksiniz.' BİRTEK-SEN’e yönelik baskılar ve Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanması kırıntı halindeki sendikal demokrasi ve özgürlüklere karşı yapılan bir saldırıdır Sendikacıları, siyasetçileri, gazetecileri, adalet mücadelesi yürüten herkesi tutuklayan, AKP-MHP faşist rejiminin bu gözaltı saldırıları bizlere diz çöktüremeyecek” ifadelerini kullandı.

Eylemciler basın açıklaması sonrası meydandan ayrıldı.