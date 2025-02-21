Süper Lig'de Bodrum Futbol Kulübü evinde hayati öneme sahip karşılaşmada düşme hattındaki rakiplerinden Hatayspor'u tek golle yenip kurtuluş ateşini yaktı: 1-0.
Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 41'inci dakikada Puşcaş'ın golüyle hayati öneme sahip 3 puana ulaştı. Ligde aylar sonra ilk kez üst üste iki galibiyet alıp, yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde 3 maçı 7 puanla geçen Bodrum FK 23 puana ulaştı. Hatayspor ise 13 puanda kalarak umut tüketmeyi sürdürdü.
12’nci dakikada Hatayspor atağında Fernandes’in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
29’uncu dakikada Hatayspor atağında sağdan Görkem'in ortasında Calvo’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.
35’inci dakikada Bodrum FK atağında Ahmet’in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
39’uncu dakikada Bodrum FK atağında Okita’nın ceza sahası içinde vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
41’inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Taylan’ın pasında topla buluşan Puşcaş’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
47’nci dakikada Bodrum FK atağında Cenk’in ceza sahası içinde sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
73’üncü dakikada Bodrum FK atağında Taylan’ın sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Mücadele bu skorla bitti.