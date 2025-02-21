Bolu'nun Mudurnu ilçesinde buz tutan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mudurnu Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Vasfiye Yegit idaresindeki 14 EU 596 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beyaz et üretimi yapılan bir fabrikanın bahçesine uçtu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.