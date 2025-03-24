Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışlar sonrasında dalgalı seyrine devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalarda yoğun satış baskısı meydana gelirken, endeksteki haftalık kayıp yüzde 16’nın üzerine çıkmıştı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan borsa sabah seansında yüzde 4 yükselişle 9 bin 386 puana kadar yükseldi ancak endeksin bu yükselişi kalıcı olmadı.

Gün içinde başlayan dalgalı seyrin etkisiyle BIST 100 endeksi 8 Kasım 2024 tarihinden beri ilk defa 9 bin puanın altına geriledi.

BIST 100 endeksi öğlen seansında 14.51'de gün içi açılışı olan 9 bin 167 puandan yüzde 3,27'lik kayıpla 8 bin 874 puana geriledi.