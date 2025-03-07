Borsa İstanbul, son 5 gündeki performansıyla küresel piyasalarda zirveye oturdu. Yaşanan gelişmelerin ardından en fazla kazandıran endeks BIST 30 olurken, ABD borsaları ise gerilemeye devam etti. Öte yandan, açığa satış işlemlerinde getirilen düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın faiz indirimi piyasaları hareketlendirdi.

Şubat ayında Borsa İstanbul’da görülen olağandışı fiyat hareketlerine yönelik yapılan ihbarlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Şubat’ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken, Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta itibarıyla açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamaya başladı.

Merkez Bankası, piyasalardaki dalgalanmaları göz önüne alarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,50 seviyesine çekti. Avrupa Merkez Bankası da benzer bir adım atarak faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Küresel çapta faiz politikalarındaki değişim, yatırımcıları borsalara yönlendirirken, Borsa İstanbul’daki yükselişi destekleyen faktörlerden biri oldu.

BORSA İSTANBUL KÜRESEL ZİRVEDE

CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre Borsa İstanbul’un yükselişi yatırımcıların yüzünü güldürdü. Son 5 günlük veriler incelendiğinde, BIST 30 Endeksi yüzde 7,72’lik artışla en çok kazandıran endeks olurken, BIST 100 Endeksi yüzde 7,04’lük getiriyle ikinci sırada yer aldı. Küresel piyasalarla kıyaslandığında Borsa İstanbul’un ardından en çok kazandıran endeks, yüzde 6,71’lik yükselişle Lüksemburg LuxX oldu. Gana Borsası (GSE) yüzde 6,48’lik artışla dikkat çekerken, Almanya DAX Endeksi ise yüzde 3,11 değer kazandı.

ABD BORSALARI KAN KAYBEDİYOR

ABD’de yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri piyasalarda sert düşüşlere neden oldu. Son 5 günlük verilere göre S&P 500 Endeksi yüzde -3,3 değer kaybederek en kötü performans gösteren borsalar arasına girdi. DOW JONES Endeksi ise yüzde -2,04 düşüşle yatırımcısını üzdü. Küresel piyasalarda yükseliş gösteren borsalar ile ABD piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların rotasını farklı yönlere çevirmesine neden oldu.

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 10.453,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,43 puan ve yüzde 0,05 azalışla 10.453,65 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,91 ile spor oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.