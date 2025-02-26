Borsa İstanbul'da son yıllarda karışık seyir yaşanıyor. 2024'ün ikinci yarısında ralli yapan BİST 100 endeksi yatırımcısının yüzüsünü güldürdü. Ancak sektör bazlı bakıldığında teknoloji, savunma sanayi, elektronik ve telekomünikasyon sektörleri öne çıktı. Bankacılık ve sigorta şirketleri ise ani fiyatlanmalar karşısında yatırımcısına ter döktürdü.

Özellikle 2024'ün Temmuz ayında rekor seviyeye ulaşan borsa yüzde 25 kayıp vererek 7 Kasım 2024'te 8 bin 551 puana kadar geriledi. Borsadaki bu olumsuz senaryo, 2025 yılında da devam etti. Mevduat faizleri, altın ve fonlardaki yükseliş de borsadan kaçışları meydana getirdi.

Borsa son günlerde yurt içinde yaşanan siyasi gerilimlerden de etkilendi. TÜSİAD, geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantıda, siyasi ve ekonomik söylemleriyle ülke gündemine yerleşti. TÜSİAD'ın söylemleri sonrası açılan başkanlara açılan sorgu, borsaya bir darbe daha vurdu. Bununla beraber borsaya güven yeniden azaldı ve piyasalarda tedirginlik oluştu.

Bugün ise BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.467,96 puandan başladı. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı.

BİST100'ün 4 saatlik grafiği incelendiğinde; 7 Mart tarihine kadar borsanın 9 bin 680 ile 9 bin 885 puan arasında olabileceği sinyali yer alıyor.

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