Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2024 yılı içerisinde yürüttüğü denetimler sonucunda, borsada manipülatif işlemler yaparak yatırımcıları yanılttıkları tespit edilen bir grup hakkında operasyon başlatıldı. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerinde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin, Zonguldak ve Konya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, borsa üzerinden manipülatif fiyat hareketleriyle yatırımcıları yanılttıkları tespit edilen isimlere yönelik geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Şüphelilere, sermaye piyasası kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yöneltiliyor.

ÜNLÜ BORSACI DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli arasında ünlü borsacı Hasan Meşe de bulunuyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkent Doğalgaz hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturarak yatırımcıları yanıltıcı işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre, şüphelilerin sosyal medya platformları ve yatırım grupları üzerinden belirli hisselere yönelik hedef fiyat verdikleri, bu sayede bireysel yatırımcıları yönlendirdikleri ve piyasa üzerinde yanlış fiyat algısı yarattıkları belirlendi.

DOLANDIRICILIK BAZLI MANİPÜLASYON

SPK tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin piyasa üzerinde bilgi bazlı manipülasyon yaptığı tespit edildi. Sosyal medya hesapları ve yatırımcı forumları aracılığıyla BASGZ hisselerine dair hedef fiyat açıklamaları yaparak yatırımcıları yanlış yönlendiren şüpheliler, hisse fiyatlarının yükselişinden faydalanarak büyük kazançlar elde etti.

Ancak manipülatif işlemlerle yükseltilen hisse değerlerinin kısa sürede sert düşüşler yaşaması, birçok yatırımcının ciddi zararlar etmesine yol açtı.

SPK’nın dikkat çektiği tarihlerde BASGZ hisselerinin piyasa değerlerinde büyük dalgalanmalar yaşandığı görüldü:

- 11 Haziran 2021’de halka açılan hisse, 27 Temmuz 2021’de 15,17 TL seviyesindeydi.

- 2 Kasım 2021’de zirve yaparak 38,66 TL’ye yükseldi.

- Ardından hızla düşerek 11,39 TL’ye kadar geriledi.

Bu süreçte yatırımcıları bilinçli olarak yönlendiren şüpheliler, piyasanın dalgalanmasını fırsat bilerek büyük miktarda kazanç sağladı. Ancak bu işlemler, SPK tarafından şüpheli bulunarak piyasa dolandırıcılığı kapsamında soruşturmaya tabi tutuldu.

20 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Aralık 2024 tarihli haftalık bülteninde 20 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu kişiler hakkında 2 yıl boyunca borsada işlem yapma yasağı getirildiği duyuruldu.

SPK tarafından işlem yasağı getirilen isimler şunlardır:

Hasan Meşe

Kenan Yüksek

Mehmet Özcan

Tayfun Büyük

Ramazan Uslu

Oğuzhan Çakıroğlu

Hasan Bacak

Bektaş Üşümüş

Muhammed Meşe

Hümeyra Meşe

Mahmut Nevfel Elgün

Selman Çakmak

Mehmet Ünal Çevik

Şemsettin Günaltay Erikel

İlhan Küçük

Alaaddin Sevinç

Musa Şimşek

Kurtuluş Doğanay

Bu isimlerin, borsada manipülatif hareketlerle yatırımcıları yanıltma ve sermaye piyasası kurallarını ihlal etme suçlamalarıyla yargılanacağı belirtiliyor.