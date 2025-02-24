Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez denir ama yeşil soğan söz konusu olduğunda, bu kural geçerli değil. Sadece bir kez aldığınız soğanın sürekli büyümesini sağlamak mümkün. Hem de hiçbir pahalı ekipmana gerek duymadan, yalnızca bir kavanoz suyla...

İhtiyacınız olan tek şey, taze soğanın alt kısmını kesip bir kase suya yerleştirmek. Genellikle yemek yaparken soğanın alt kısmını atarsınız fakat bu kısmı atmak yerine suya koyarak yeni soğanlar yetiştirebilirsiniz. Soğanlar, suyun içinde hızla büyür ve size sürekli taze soğan olarak geri döner.

Sadece köklerin suya batmasını sağlayarak, pencere kenarında büyümelerini izleyebilirsiniz. Haftada bir suyu değiştirmeniz yeterli. Bazı kişiler daha hızlı ve güçlü büyüme için soğanları toprağa diker ancak bu adım şart değil soğanları kavanozda büyütmeye devam edebilir ve ekstra bir maliyet olmadan sürekli taze soğana sahip olabilirsiniz.