Hem daha sağlıklı bir hava oluşturmaları hem de estetik açıdan güzel bir görüntü sunmaları nedeniyle evlerde saksı bitkileri kullanmak yaygındır. Kimi zaman balkonlarda, kimi zaman ise pencere kenarlarında büyütülen çiçekler, güneş ışığını yeterince almamaları ya da başka birçok sebepten ötürü istenilen seviyede büyüyemeyebiliyor.



ÇİÇEKLER DAHA CANLI VE HIZLI AÇIYOR



Yıllardır bahçıvanlık yapan uzmanlar, bu tür durumlarda çiçeklerin büyüme hızının nasıl artırılacağını gösteren basit tüyolar paylaşırken, aynı zamanda bu adımların uygulanması halinde çiçeklerin çok daha canlı renklerle açacağını belirtti.



Sardunya türevi çiçekler için en ideal yöntem olan iyot ve hidrojen karışımını bu adımları takip ederek hazırlayabilir ve saksınızın toprağına uygulayabilirsiniz.



Bahçe ürünleri satan yerlerden kolaylıkla temin edilebilecek malzemeler ile hazırlamanız gereken karışım şu şekilde:



1 yemek kaşığı hidrojen peroksiti, 1 litre su içerisinde eritin. Sonrasında karışıma bir damla iyot eklemesi yapın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve su içerisinde çözeltinin tamamen birbirine geçtiğinden emin olun. Bu sıvıyı, bitkilerin ve toprağın üzerine 100 mililitreden fazla olmayacak şekilde boşaltın.



Sulama işlemini uygun bir aparat kullanarak yapmanız, belirlenen 100 mililitrelik suyun bitkinin her bölgesine eşit şekilde yayılmasını sağlayacak ve büyümenin de eşit oranda görülmesini kolaylaştıracaktır.