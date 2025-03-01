Bilim insanlarına göre, insanlar yaklaşık 70 bin yıl önce giysi kullanmaya başladı. O günden bu yana kıyafetler ve aksesuarlar, tarz ve ihtiyaçlara göre sürekli değişim gösterse de, bazı giysiler ve aksesuarlar vücuda zaman içerisinde zarar verebiliyor. Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bazı parçalar, sağlığımızı tehdit edebilir. İşte vücudu olumsuz etkileyebilecek bazı kıyafetler ve aksesuarlar:

Kravattan kaynaklanan sağlık sorunları, çoğu kişinin farkında olmadığı bir risktir. Uzun süreli kullanımda, baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlere neden olabilir hatta 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kravat takmak beyne giden kan akışını yüzde 7,5 oranında azaltıyor. Bu durum, zamanla glokom gibi ciddi göz hastalıklarına neden olabilir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının sıkı kravat takmaktan kaçınmaları gerektiği uzmanlar tarafından da öneriliyor.

Yüksek topuklu ayakkabılar da uzun süreli kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu ayakkabılar ayak, diz ve bel bölgesinde ağrıların oluşmasına neden olabilir. Özellikle ayak şeklinin değişmesine, eklem kapsülü iltihabı gibi sorunların gelişmesine neden olabilir. Yüksek topuklu ayakkabılar, bel kaslarını zorlayarak omurgada eğrilik ve kronik sırt ağrılarına da yol açabilir. Uzmanlar, bu tür ayakkabıların her gün giyilmemesi gerektiğini, ortopedik tabanlı ayakkabılarla dönüşümlü olarak kullanılmasının daha sağlıklı olacağına dikkat çekti.

Dar pantolonlar da özellikle vücut hatlarını belirginleştirmek isteyenler için popüler bir tercih olur fakat dar paça pantolonlar pelvis bölgesindeki kan dolaşımını engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kadınlarda genital bölgede ağrı ve mantar enfeksiyonlarına, erkeklerde ise iktidarsızlık gibi sorunlara neden olabilir. Öte yandan bu tür kıyafetler sinirleri sıkıştırarak bacaklarda uyuşma ve kas zayıflığı gibi şikayetlere yol açabilir. Uzmanlar, dar kıyafetlerin günlük olarak kullanılmaması gerektiğini ve vücudu sıkmayan rahat giysilerin tercih edilmesinin sağlık açısından daha uygun olduğunu vurguluyor.

Çantalar ve sırt çantaları doğrudan giysi olmasa da, günlük yaşamda vücut üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Özellikle ağır çantalar, omurgayı eğerek kas ve eklem rahatsızlıklarına yol açabilirken, tek omuzda taşınan çantalar, omurga eğriliği ve boyun kaslarının sıkışmasına neden olabilir. Eğer sırt çantası kullanıyorsanız, yükü eşit dağıtan ve aşırı ağır olmayan modelleri tercih etmeniz önemlidir. Ortopedik sırt çantaları, omurga sağlığını korumak için en uygun seçeneklerden biri olarak önerilmektedir.