Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan İsmail Karagöz, emekli olduktan sonra Düzce İlahiyat Fakültesi’ne geçti, uzun yıllar dekanlık yaptı. Karagöz’ün Diyanet’te görevli olduğu sırada 15 kez hac ve umreye gittiği, ‘görev’ kisvesi altında on binlerce dolar harcırah aldığı ortaya çıktı.

KİTAPLARINI ALDIRTTI

Suudi Arabistan’ın uyguladığı kota yüzünden yüz binlerce Türk vatandaşı hac kurası beklerken, din adamının onlarca kez Mekke ve Medine’ye gitmesi pes dedirtti.

Halkın vergilerinin aktarıldığı kurumun imkanlarını kendi adına kullanmaktan çekinmeyen İsmail Karagöz yazdığı 81 kitaptan 51’ini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’na bastırdı. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı koltuğunda otururken bu kitapların il müftülüklerince alınmasını sağladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2016’daki 15 Temmuz darbe girişim sonrası Karagöz hakkındaki idari soruşturmayı engellediği de ileri sürülmüştü.