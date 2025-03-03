Yaşlandıkça görme yeteneğimizi korumak, önemli bir sağlık konusu... Havuç, ıspanak, yaban mersini ve siyah frenk üzümü gibi bazı yiyeceklerin görme üzerindeki faydaları bilinse de, araştırmalar yalnızca bu yiyeceklerle sınırlı değil.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, 34 yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada, ağustos ve ekim ayları arasında popüler olan üzümün görme üzerindeki etkilerini incelediler. Food&Function dergisinde yayınlanan açıklamalarında, "Oksidatif stres, görme bozuklukları için önemli bir risk faktörüdür ve antioksidan açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesi, bu bozuklukları yönetmeye yardımcı olabilir. Ancak, sınırlı sayıda çalışma, üzümler gibi antioksidan açısından zengin yiyeceklerin yaşlı yetişkinlerde göz sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmıştır" ifadeleri yer aldı.

Randomize, plasebo kontrollü deneylerde, gönüllülerin yarısına günde 46 gram dondurularak kurutulmuş üzüm tozu (yaklaşık 1 1/2 su bardağı), diğer yarısına ise aynı miktarda plasebo tozu verildi. Bu deney, üzümlerin göz sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Retinayı koruyor

"Bu meyvenin göz sağlığına olan etkisini ilk kez ortaya koyduk" diyor bilim insanları. Göz sağlığını incelemek için düzenli olarak çeşitli göstergeler değerlendirilirken, üzümün düzenli tüketiminin aşağıdaki faydalarla ilişkilendirildiği ortaya çıktı:

Retinanın ışığın zararlı etkilerine karşı daha iyi korunması,

Oksidatif strese bağlı hasara karşı göz hücrelerinin daha iyi korunması,

Fenollerin (göz dokuları için koruyucu antioksidan bileşikler) toplam içeriğinde artış,

Gözler için faydalı olan doğal bir pigment olan luteinin daha fazla alımı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Jung Eun Kim, "Çalışmamız, üzüm tüketiminin insan göz sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteren ilk çalışmadır. Bu, özellikle yaşlanan nüfusun arttığı bir dönemde çok heyecan vericidir," dedi.