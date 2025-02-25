Çoğu kişi evdeki depolama artırmanın yollarını arar ve bazı eşyalar yeniden değerlendirilerek işlevsel hale getirilebilir. Hope Tull isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı bir videoda yumurta kartonlarını nasıl yaratıcı bir şekilde raf düzenlemesinde kullanabileceğini gösterdi.

Hope, videoda kitaplarını yerleştirirken kitap rafının altına iki yumurta kartonu yerleştirerek, rafın alt kısmında yeni kitaplar için alan yaratmayı başardı. Bu yöntem, depolama alanını iki katına çıkarmasına olanak sağlarken, videoyu izleyenler arasında gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu yaratıcı fikri överken, "yenisini almak yerine eskiyi değerlendirmek harika bir yöntem" diyerek düşüncelerini ifade etti.

Birçok kişi, yumurta kartonlarıyla yapılan bu düzenlemenin oldukça pratik ve ucuz olduğunu belirtirken, raflarda oluşabilecek böceklerden korunmak için içine lavanta dalları ve sakız ağacı yerleştirmeyi önerdi. Bazı uzmanlar kitapların arasında hava akışının sağlanması gerektiğine dikkat çekerken, kitapların küflenmesini engellemek için boşluk bırakılmasını önerdi.