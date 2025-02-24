Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerinden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ile sis ve pus olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ile çığ tehlikesi ve buzlama olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 7, en düşük -9; İstanbul’da en yüksek 4, en düşük -3; İzmir’de en yüksek 10, en düşük 0 derece olacak.