Günümüzde hem zamandan hem de enerjiden tasarruf yapılmasını sağlayan teknolojik aletlerin başında bulaşık makinesi geliyor.



Buna karşın nispeten daha az gelişmiş bölgelerde insanlar elle bulaşık yıkamaya devam edebilir. Ayrıca evinizde makine bulunuyor olsa bile, birkaç parça bulaşık için makineyi çalıştırmamayı ve elle yıkama yapmayı tercih edebilirsiniz. Böyle durumlarda hayat kurtarıcı olan bulaşık süngerlerinin farklı renklerde üretilmesi sizin de dikkatinizi çekti mi?



BULAŞIK SÜNGERLERİ NEDEN TEK RENK DEĞİL?



Birçok kişi için bulaşık süngerlerinde kullanılan farklı renkler, firmaların öznel tercihlerinden daha fazlasını yansıtmıyor. Oysa temizlik uzmanları, süngerlerin renklerinin oldukça anlamlı bir arka plana dayandığını belirterek, sık sık bulaşık süngeri kullanan kişilere önemli uyarılarda bulundu.

Arkasında sert ve aşındırıcı bir tabaka ile ön tarafında yumuşak bir sünger bulunan bu araçların tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmek, daha kusursuz bir bulaşık yıkama deneyimine yardımcı olmakta.



Süngerler, yıkanacak bulaşığın türü ve özelliklerine göre farklı renklerle sembolize edilmekte. En çok tercih edilen süngerler sarı ve yeşil renklerden oluşsa da, firmalar siyah, mavi ve kırmızı ya da turuncu renkli süngerleri de üretiyor. İşte renklere göre süngerlerin anlamı...



Yeşil renk:



Bu işaret, süngerin aşındırıcı kısmının çok sert olduğunu göstermekte. Bu süngeri kullanarak sertleşmiş yağları, yanmış yemek artıklarını ve kurumuş kalıntıları kolayca temizleyebilirsiniz. Bu tür süngerleri kullanırken oldukça dikkatli olmanız gerekebilir, çünkü sünger yapısı gereği çabuk yıpranmaya müsaittir.

Siyah renk:



Çok yaygın olarak kullanılmasa da, siyah renkli bulaşık süngerleri maksimum viskon yoğunluğunu ve aşındırıcı içeriği belirtir. Bu süngerler karbon birikintilerini ve zor lekeleri çıkarmak için tasarlanmıştır ve hassas yüzeylerde kullanılmamalıdır. Temizlik uzmanları, bu süngerlerin daha çok banyo ve tuvalet temizliklerinde tercih edildiğini belirterek, bulaşıkları siyah renkli süngerlerle yıkamama çağrısında bulundu.



Kırmızı ve turuncu renk:



Klasik sarı süngerin yanı sıra, sırt kısmının turuncu ya da kırmızı renkte olduğu bulaşık süngerleri, kurumuş yemek artıklarını temizlemek için tasarlanmıştır. Evinizde narin malzemelerden yapılmış tabak ve bardakları, özellikle takım özellikleri bozulmaması için turuncu ya da kırmızı renkten yapılmış bulaşık süngerlerinde temizleyebilirsiniz.





