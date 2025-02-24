Bunamaya neden olan pek çok faktör var. Buna bağlı olarak yapılan bazı araştırmalar bunama riskini ortadan kaldırabiliyor. Son yapılan araştırmada, ileri yaşlarda demansı önlemenin bir yolu daha açıklandı.

İKİ DİL BİLMEK BUNAMAYI ÖNLÜYOR

Araştırmada, ikinci bir dil bilmenin hafızayı güçlendirdiği ve ileri yaşlarda bunamayı engellediği ortaya çıktı.Bilim insanlarının, ikinci bir dil öğrenmenin yıllar boyunca bunama riskinden sizi uzak tutacağını öne sürdü. Çünkü iki dil bilen kişilerin beyinlerinde bulunan dil bölgelerinde fazla hüce olduğu belirtildi. Ayrıca, öğrnme ve duygusal bölgelerin de hacmini artırdığı ifade edildi.



Montreal'deki McGill Üniversitesi'nden Dr. Natalie Phillips, elde edilen bulguların, ikinci bir dil konuşmanın beynin boyutunu artırabileceğini ifade etti. Eylül ayında yaptıkları araştırmada ise iki dilin demansa iyi geldiği keşfedildi.