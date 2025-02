AKP iktidarı önce muhalefet belediyelerini ‘’Silkeleme’’ girişimleri sonra gözaltı- tutuklamalar ve kayyumlar, ardından yeniden başlatılan İmralı süreci ve teröristbaşının Meclis’te konuşturulması, son olarak da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar ve diploma tartışması ile halkın gündemini perdeliyor. Vatandaşın ana gündemini teşkil eden pek çok sorun örtbas ediliyor.

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında 35’i çocuk 78 kurban verdik. Pırıl pırıl aileler yok oldu. Açık açık ihmal, sorumsuzluk, vurdumduymazlık katliamına şahit olduk. Ancak kimse çıkıp hesap sormadı, kamuoyunu haftalarca oyaladılar. Şimdi hiç konuşulmaz oldu. Yangın için kurulan Meclis Komisyonu bile daha ilk açıklamasında, “Suçlu bulmak bizim işimiz değil” diyerek hayal kırıklığı yarattı.

UNUTMAYALIM

Konut, barınma, asgari ücret, mutfak yangını cabası... Tüm Türkiye’yi yasa boğan, 78 vatandaşımızın diri diri yanarak hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını bile unutulmaya yüz tuttu. Belediye Turizm Bakanlığı’na, bakanlık belediyeye, herkes topu birbirine attı. Tek kişi istifa etmedi. Yazarımız Nedim Türkmen ve ailesinin de aralarında bulunduğu 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın suni gündemlerle geri plana itildi. 10 milyonu aşkın sığınmacı ile PKK ve Şam arasındaki anlaşma da geri plana atıldı. Rumların Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan bölgelerinde doğalgaz ve petrol aramasına da güçlü bir tepki verilmedi.

ÇARŞI PAZAR YANIYOR

Vatandaş ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Mutfak yangını her geçen gün büyüyor. Ete hasret kalan halk Ramazan yaklaşırken sabahın erken saatlerinde Et Süt Kurumu şubeleri önünde ucuz et kuyruğuna giriyor. Emekli açlık sınırının altındaki maaşları ile torunlarına harçlık bile veremiyor. Bayramlarda verilen 3 bin liralık ikramiyenin arttırılması da daha net yanıt yok. TÜİK düşük enflasyon verileri ile zamların artmasını engelliyor.

SURİYELİLER GİTMİYOR, SINIR TENHA

Esad’ın düşmesinin ardından oluşturulan “Suriyeliler vatanına dönüyor” havası bitti gitti. Ekonomik ve sosyal olarak Türkiye’ye kaldıramayacağı bir yük yükleyen mültecilerden, “denizde damla” denilebilecek kadar azı ülkesine döndü. Zaten dönmeleri için de herhangi bir organizasyon ya da teşvik yapılmadı.Yani Türkiye, kendi vatandaşları perişan haldeyken, başka ülke halkına bakmaya devam edecek.

İktidar öfkelendirdi

Asgari ücret ise son yapılan yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu ve yine tatmin etmedi. AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın asgari ücretliye verilecek zammın mutsuzluğa neden olabileceğini öne sürmesi ve ‘’Asgari ücrete yapılacak zam enflasyona baskı oluşturur. 10 bin lira zam yapıldığında kimse 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez; eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermeye bakar. İlk anda mutluluk yaşatır ama gelecekte mutsuzluk yaşatır” demesi ise vatandaşı öfkelendirdi.

İsrail’le komşu olduk

Suriye’de Esad rejiminin yıkılması ve Ahmet Şara başkanlığında yeni bir yönetim kurulması da Ortadoğu’daki dengeleri değiştirdi. İktidar, Suriyeli sığınmacılardan her aileden en az birinin geri dönüşünün gerçekleşeceğini bunun da ekonomik açıdan rahatlamaya neden olacağı izlenimini yarattı. Lakin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. İçişleri Bakanlığı 31 Aralık 2024’te açıkladığı verilerle Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısını 2 milyon 901 bin 478 kişi olarak açıkladı. Ancak gayri resmi rakamlara göre sayı en az üç katı...