Mikrodalgada yiyecek ısıtmak hemen hemen herkes için alışkanlık haline gelmiştir ve çoğu kişi plastik kaplarda bile bu işlemleri yapıyor. Uzmanlar bu konuda ciddi uyarılarda bulundu. Dünyaca ünlü epidemiyolog Dr. Shanna Swan, mikrodalgada plastik ısıtmanın ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerek, bu alışkanlıktan kaçınılması gerektiğine değindi.

Swan, ünlü bilim insanı yaptığı açıklamalarda kesin bir dille "Plastiği asla, asla mikrodalgaya koymayın" ifadelerine yer verdi. Bu uyarının arkasında yatan neden ise plastiklerde bulunan kimyasallardır. Özellikle BPA, ftalatlar ve plastikleştiriciler gibi zararlı bileşenler, plastiğe esneklik kazandıran maddelerdir. Bu maddeler, astım, DEHB, meme kanseri ve üreme sorunları gibi sağlık problemleriyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, plastiklerdeki BPA (Bisfenol-A) da kanser, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi ciddi hastalıklarla bağlantılıdır.

KİMYASALLAR YEMEĞE GEÇER

Plastik, 1960'lı yıllardan beri gıda ambalajlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olsa da güvenliği konusunda endişeler giderek artıyor. Araştırmalar çoğu insanın idrarında ölçülebilir miktarda BPA olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, iki yaşın altındaki Koreli çocukların yüzde 85'inin idrarında BPA bulunduğu tespit edilmiştir.

Kimyasal katkılar, plastiği daha esnek hale getirmek için eklenir. Dr. Swan, mikrodalgada ısınan plastiklerin bu zararlı maddeleri yiyeceklere sızdırabileceğine dikkat çekerken şu ifadelere yer verdi:

"Sıcak bir ortamda plastikten bu kimyasallar, yemeğe geçer. Mikrodalgada veya arabada güneş ışığına maruz kalan plastikler, bu maddeleri yiyeceğe karıştırabilir. Bunu istemezsiniz, özellikle de ısıtılmış bir ortamda."