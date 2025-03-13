Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 39 yaşındaki Gökhan T. idaresindeki 16 BKL 469 plakalı hafif ticari araç ile çevre yoluna çıkış yapan 55 yaşındaki Şaziye Y. yönetimindeki 16 LNN 06 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan 35 yaşındaki Habibe A., 22 yaşındaki Sena Y. ve 34 yşaındaki Nurten Ç. yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.