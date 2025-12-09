Cem YILDIRIM

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 10 ay önce büyükelçi olarak atanan Lütfullah Göktaş, son icraatıyla eleştirildi.

Göktaş, BAE’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında Türk bayrağı ile BAE bayrağını yan yana koyarak kutlama yapmak istedi.

Ancak BAE bayrağını karıştırıp yerine Kuveyt bayrağı tercih edilince sosyal medyada eleştiri konusu oldu. 2018-2023 arasında Vatikan’da büyükelçilik yapan Göktaş, daha sonra görevden alınarak Ankara’ya döndü. Bir yıla yakın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın basın danışmanlığını yürüten Göktaş ocak ayında Abu Dabi’ye giderek yeni görevine başladı.

DEĞİŞTİRİLDİ

BAE’nin 54. yılı kutlamalarında Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Göktaş, BAE bayrağı yerine Kuveyt bayrağı koyma hatasında bulundu.

Konu BAE sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu. Göktaş’ın Arapça olarak paylaştığı yanlış bayraklı mesaj silindi ve doğru bayrakla yeniden yayınlandı.