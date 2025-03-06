Çağla Şıkel, sunucu, oyuncu, manken... "10 parmağında 10 marifet" dediklerimizden. Yıllardır ekranda ama yüzü hiç eskimiyor.

Şimdilerde de 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, bu sabah Instagram hesabından kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.

46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağının, biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçlardan oluştuğu görüldü.

"BU ŞAKA MI?"

Paylaşımı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şıkel'e "Bu şaka mı?", "Demek ki gerçekten yememek gerekiyor", "Böyle kahvaltı mı olur?" gibi yorumlar yapıldı.

GÜZELLİĞİNİN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Çağla Şıkel geçen günlerde her daim enerjik ve canlı gözükmeyi nasıl başardığını açıklamıştı.

Günde 1 kere keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırlanan altın sütü tükettiğini söylemişti.