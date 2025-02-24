‘İstatistiklerle Çocuk’ Raporunda çocuk işçiliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerinden dönen rapora göre, iş gücüne katılım yaşı 4’e kadar düştü. İlgezdi, “4 yaşındaki bir çocuk ne yapabilir? Oyun oynaması, eğitim alması gerekirken, Türkiye’de çocuklar ekmek peşinde. İş gücüne katılan çocuk sayısı 5 milyona ulaştı. Çalışan her 7 kişiden biri çocuk. Bu, modern köleliktir” dedi.

10 YILDA 689 ÇOCUK

Rapor, çocuk işçiliğinin sonucunda son 10 yılda en az 689 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Haftada en az bir çocuk iş cinayetine kurban gitti. Suça sürüklenen çocuk sayısındaki korkutucu artış olduğu da ortaya çıktı. 2023’te tam 178 bin 834 çocuk suça sürüklendi. Raporun bir diğer çarpıcı bulgusu, çocuk yaşta gebelik sayısı oldu. 2002’den bu yana en az 18 bin 412 çocuk doğum yaptı.