Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
İlk 11'ler:
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samat, Attila Mocsi, Casper Hojer, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.