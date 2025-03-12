Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge ocak ayında 3,8 milyar dolar açık verdi.

Piyasanın beklentisi cari açığın 3 milyar dolar civarında olması yönündeydi.

Cari denge böylece art arda üç aydır açık veriyor.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:



Yıllıklandırılmış verilere göre, ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 milyar dolar açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar dolar ve 101 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,0 milyar dolar açık vermiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi, bir önceki yılın aynı ayına göre 294 milyon dolar artarak 1.191 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir. Bu gelişmede, net portföy yatırımı giderlerinin 381 milyon dolar artarak 675 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur.Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.082 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.439 milyon dolar ve 2.381 milyon dolar olmuştur.

2025 yılı Ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,7 milyar dolar ve krediler 37,0 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 13,1 milyar dolar, ticari krediler 2,8 milyar dolar negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 13,2 milyar dolar olmuştur.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 144 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 132 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir. Portföy yatırımları Ocak ayında 2.182 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 12 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1.650 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve bankalar ihraçlarında sırasıyla 211 milyon dolar ve 336 milyon dolar net satış, diğer sektör ihraçlarında ise 880 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 9.732 milyon dolar, 954 milyon dolar ve 147 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir. Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 7.273 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredilerden ve 2.459 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklanmıştır. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 2.335 milyon ABD doları net artış ve yabancı para cinsinden 71 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 2.264 milyon dolar net artış kaydetmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 6.430 milyon dolar net artış olmuştur.

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