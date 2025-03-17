Eskişehir'in Alpu, Han, Beylikova, Sivrihisar, Çifteler, İnönü, Mihalıççık, Beylikova, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Seyitgazi ilçelerinin ulaşım fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağı bildirildi.
KARARI UKOME VERECEK
Ulaşım zammının, Çarşamba günü yapılacak olan UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısının ardından kesinleşmesi bekleniyor.
Bu düzenleme ile birlikte, Eskişehir'e bağlı ilçelerdeki toplu taşıma hizmetlerinin fiyatlarında önemli bir artış yaşanacak. İlçe sakinleri, yapılacak toplantı sonrasında yeni ulaşım ücretlerini öğrenebilecek.