Çorum'da Hüseyin Can S., çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Çay ocağında bulunan 5 kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Barış Can Özel, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S., dün akşam saatlerinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Can S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.