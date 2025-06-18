AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aynı güzergah için iki ihale aldı. Halk TV’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs’ta Kastamonu-Çankırı (Kırık Baraj Varyantı) arasının ikmal inşaatı için ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen ‘pazarlık’ usulüyle yapılan ihaleyi Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Hgg İnşaat Anonim Şirketi iş ortaklığı aldı. İhalenin bedeli ise 11 milyar 852 milyon 999 bin TL. İnşaat çalışmalarının 300 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

12.4 milyar TL

Cengiz İnşaat söz konusu bölgede 2017 yılında da bir ihale almıştı. Bu kapsamda 12 Mayıs 2017’de imzalanan sözleşmenin bedeli ise 607 milyon 284 bin TL. Yani şirket, aynı güzergahtaki iki ihale ile toplamda 12.4 milyar TL’den fazla bir ihale almış oldu. Cengiz İnşaat yalnızca bu şirketiyle 2011 yılından bu yana 31 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 26 milyar 862 milyon 246 bin TL.