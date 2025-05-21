SİNOP Boyabat’ta orman ve tarım arazilerinin bulunduğu devasa bir alanda maden ocağı kurulması için süreç resmen başlatıldı. Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen ihaleyi aldı. İhale şartlarını yalnızca Cengiz Holding’in karşılayabildiği belirtiliyor.

13 MİLYON TON KAZI PLANI

Cumhuriyet’in haberine göre Kovaçayır köyünde toplam 897,87 hektarlık alanda kurulması planlanan maden sahasında yalnızca açık bakır ocağı değil, cevher zenginleştirme tesisi, maden atığı depolama alanı, su alma göleti, kırma-eleme ünitesi ve hazır beton tesisi de yer alacak. Bakanlığa sunulan ÇED dosyasına göre, 610,52 hektarlık kısmı için işletme ruhsatı verildi. Geriye kalan 287,35 hektarlık alanda ise atık ve toprak depolama tesisleri kurulacak. Açık işletme yöntemiyle basamaklı patlatma tekniği uygulanacak sahada, yıllık 13 milyon 230 bin tonluk kazı yapılması hedefleniyor. Bu miktarın yaklaşık 4 milyon tonunun cevher olarak kullanılacağı bildirildi.

YEŞİLİ YOK EDECEK

Maden sahası, Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre büyük oranda “Orman Alanı” sınırlarında yer alıyor. Kalan kısımlar ise “Tarım Arazisi” ve “Makilik-Fundalık” olarak geçiyor. Sahanın 165 metre uzağında Arıoğlu köyüne, 485 metre batısında Kovaçayır yayla evlerine, 135 ve 95 metre kuzeyinde ise İmamlı köyüne ait konutlar bulunuyor.

KÖYLER RİSK ALTINDA

Bölgedeki köyler ve tarım alanları, maden faaliyetlerinin doğrudan etkisi altında kalacak. Patlatmaların yaratacağı sarsıntı, atıkların neden olacağı kirlenme ve ekosistemin bozulması, hem çevre sağlığı hem de bölge halkının yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Boyabatlılar diken üstünde

Yeşili ve maviyi bir arada barındıran Boyabat’ta maden istemediklerini ifade eden çevre platformu üyeleri, sık sık konu ile ilgili basın açıklaması yaparak olası katliama dikkat çekiyor.