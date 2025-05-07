Elektrik ve doğal gaz faturalarına ‘devlet desteği’ tutarı ekleten iktidar, asıl desteği yandaş şirketlerine vermeye devam ediyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) iktidarın gözbebeği Cengiz Holding’in enerji şirketine yapacağı kapasite ödemesi, mart ayında yıllık bazda yüzde 171.5 oranında artarak neredeyse 3’e katlandı.

Cengiz Enerji’nin Samsun’daki doğal gaz santraline 2024 Mart’ında 20.9 milyon liralık kapasite desteği verilirken, bu tutar bu yılın mart ayında 56.8 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bir diğer gözde şirket Kolin Holding’in Soma’daki kömür santraline verilen destek de 72.5 milyon liradan 103.1 milyon liraya ulaşarak yüzde 42.2 oranında arttı.

ŞİRKETLERE 13 MİLYAR LİRA

TEİAŞ’ın piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 32 kömür ve doğal gaz elektrik santraline verdiği toplam kapasite desteği de martta yüzde 36 artarak 1.9 milyar liraya çıktı. Bu yılın ocak-mart döneminde şirketlere verilen kapasite desteği 4.8 milyar lirayı aştı. 2024’te verilen kapasite desteği ise bir önceki yıla kıyasla 3’e katlanarak 13 milyar liraya ulaşmıştı. Böylece elektrik ve doğal gaz faturalarına ‘devlet desteği’ tutarak ekleterek yapılan zamları kamufle etmeye çalışan iktidar, şirketlere bol keseden destek vermeye devam etti.

Teşvikler doğal gaz ve kömüre gidiyor

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler güneş ve rüzgara kaynak aktararak enerji bağımsızlığını güçlendirirken Türkiye, Cengiz’in doğal gaz ve Kolin’in kömür santraline teşvik veriyor.