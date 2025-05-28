AKP döneminde aldığı ballı ihaleler ile devleşen Cengiz Holding, yatırım anlayışında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



Gazeteci Olcay Aydilek'in ekonomi kulislerine dayandırdığı haberine göre; enerji ve inşaat sektöründe milyarlarca dolarlık altyapı projelerini hayata geçiren Cengiz Holding, yeni dönemde bu yatırımların payını büyük ölçüde azaltacak.



Finansmanını daha etkin şekilde kullanmayı hedefleyen Cengiz Holding'in gelecek yatırımlarını bilgi ve teknolojileri alanında şekillendirme kararı aldığı öne sürüldü.

HEDEFTE TÜRK TELEKOM VE TÜRKSAT VAR



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile çoğunluk hisseleri Türkiye Varlık Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bulunan Türk Telekom'un özelleştirme sürecinin 2026 yılına uzatılacağını duyurmuştu.



Öte yandan Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden TÜRKSAT, dördüncü mobil operatör olmak için çalışmalara başlamasıyla gündem oldu. Cengiz Holding'in yeni yatırımlarını bilgi ve teknoloji alanına kaydırmayı hedeflediği öğrenilirken, iki şirketin özelleştirilme sürecinde de aktif rol alması bekleniyor.