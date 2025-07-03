Gamze ELÇİ

Çanakkale’de Kazdağları’nın eteklerinde yer alan Bayramiç’e bağlı Hacıbekirler köyünde çevre katliamı son sürat devam ediyor. Cengiz Holding’in maden çıkarmak için başlattığı ağaç katliamının ardından ortaya çıkan görüntü yürekleri sızlattı. 240 günde maden sahasının giderek genişlediği görülürken köylüler maden yasasının mecliste kabul edilmemesi için büyük bir mücadele veriyor. Köylüler “Dedelerimiz nasıl şehit olup bu toprakları koruduysa biz de topraklarımızı canımız pahasına asla vermeyeceğiz” diyor.

ÇED SÜRECİ ETKİSİZLEŞECEK

AKP Milletvekilleri, 13 Haziran’da “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Meclis’e getirdi. Teklif yasaya dönüşürse, sivil toplum kuruluşlarına göre enerji ve maden alanlarıyla ilişkili regülasyonlar kökünden değişecek. Teklife göre artık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri kısalacak ve kolaylaşacak. Teklife göre; ruhsat izin süreçlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yürütecek.

‘Her şeyimizi yok ettiler’

Meclis' gelerek konuşma yapan Hacıbekirler köyünün ‘kekik kokan anneannesi’ Şerife Can, Kazdağları için mücadele etmeyi sürdürüyor. SÖZCÜ’ye konuşan 82 yaşındaki Can şu ifadeleri kullandı:

“Kekiklerimizi yok ettiler, ormanlarımızı yaktılar, sularımızı kestiler. Her şeyimiz toz içinde kaldı… Ben 82 yaşındayım, kendimi değil herkesi düşünüyorum. Bu dağlarda hayat vardı. Kokusuyla, suyuyla, ormanıyla... Bize ait olanı kimseye vermeyeceğiz.”

Hacıbekirler köylüsü Gülferit Güven:

“Sen köyünde yaşayacaksın bunlara dokunmayacağız dediler ama bütün ağaçları kestiler.”

Hacıbekirler’de yaşayan Zeynep Yıldırım:

“Bizim hayatımız burası Köyümüzü hiçbir zaman vermedik ve vermeyiz.”