Belce ÖRÜ

Vatandaşın gözü kulağı iktidarın attığı siyasi adımlara çevrilmişken, neredeyse yedi bölgede enerjiden inşaata farklı alanlarda milyarlarca liralık projelere devam eden Cengiz Holding yine fırsatı kaçırmadı. Holding, Temmuz 2024’te Eskişehir’in Mihalgazi ve Tepebaşı bölgesinde siyanürle altın ve gümüş arama faaliyetine yönelik Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu büyük eksikliklerle Çevre Bakanlığı’nın onayına sundu. 9 Nisan’da maden projesinin ÇED sürecinin bir parçası olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun toplantısı Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Eksiklikler nedeniyle toplantıdan durdurma kararı çıktı. Bakanlık ise nihai kararını bu hafta duyuracak. Süreç olumlu devam ederse Sakarya Nehri kıyısındaki verimli arazilerde, 836 hektarlık ruhsat alanında ve 57.5 bin ağacın bulunduğu bölgede kazı yapılacak.

MADEN ÇÖPLÜĞÜ OLMAYACAK

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “İliç’ten ders almayanlar İç Anadolu’nun Çukurova’sı Eskişehir Mihalgazi-Sarıcakaya’ya gözünü dikti’’ dedi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Yılda 12 milyon ton kazı yapılacak ve İliç gibi açık ocak ve siyanürlü yığın liç yöntemi kullanılacak. Yılda 10 milyon ton su kullanılacak. Eskişehir’in su kaynaklarının 5’te 1’i bu madene gidecek. Sakarya Nehri kıyısında, 4 mevsim narenciye ve sebze yetişen, 28 endemik bitki ve 61 omurgalı hayvan ile 128 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, ağaçlar kesilecek ve siyanür ile altın aranacak. Altın madeni tarımı bitirir, su kaynaklarını yok eder, doğal hayatı öldürür. Siyanür halk sağlığını tehdit eder. Bu projeye karşı direneceğiz, Eskişehir’i maden çöplüğü yaptırmayacağız.”

‘Pervasızca davranıyor’

Ankara’da Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Avukatı Mert Yedek, ÇED süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Devasa hata ve eksiklikler var. Bakanlık duyurusundan sonra Cengiz Holding’e eksikliklerini tamamlaması için iki aşamada olmak üzere en fazla 18 ay süre tanıyabilir. Bir sonraki toplantıdan durdurma, iptal ya da yürütme çıkabilir. Fakat holding eksiklerini tamamlama noktasında Bakanlık desteğinin rahatlığıyla pervasızca davranıyor. Bizim eleştirilerimiz nedeniyle Çevre İl Müdürü hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Biz de karşı dava açtık.”

‘Süreç henüz bitmiş değil’

Eskişehirliler maden arama projesinin duyurulduğu günden itibaren bölgede eylemler gerçekleştiriyor. Verimli arazilerin yok olmasından endişe eden sivil toplum örgütleri ve bölge halkı farklı noktalarda protestolar düzenliyor. Gelinen noktada ÇED sürecine yönelik iptal değil, durdurma kararı çıktı. Bu da sürecin devam edeceği anlamına geliyor. Süreçle birlikte bölgedeki endişe de hız kesmiyor.

‘Hep birlikte mücadele etmeliyiz’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Sakarya Vadisi’nin doğal kaynaklarını, suyunu ve havasını korumak, herkes için çok büyük önem taşıyor. Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerimiz, Eskişehir’in iki önemli yerleşim yeri, bereketli topraklarla çevrili. Son dönemde bölgedeki madencilik faaliyetleri arttı ve bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve doğamızı korumak için hukuksal süreç başlattık. Doğal kaynaklarımız hızla kirleniyor ve buna karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.