AKP yönetimindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Yılı Temmuz Ayı 2. Birleşimi, Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 49 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıya AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz'in şirketi Eti Bakır’ın nazım imar planı değişikliği damga vurdu.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Plan değişikliğine göre, liman sahasında amonyak ve fosfat siloları, asit ve amonyak tankları ile liman faaliyetine yönelik yük depolarının tahsis edilmesi planlanıyor.

Meclis komisyonunda inşa edilmesi planlanan amonyak, fosfat siloları, asit ve amonyak tanklarının çevresel etkiler barındırdığı ve bunlara ilişkin risklerin tümüyle ortadan kaldırılmasının gerekli olduğu belirtilse de imar plan değişikliği mecliste kabul edildi.

CHP'li Atilla Tekcan

CHP’Lİ TEKCAN TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis görüşmeleri sırasında CHP'li Grup Başkanvekili Atila Tekcan, komisyon raporuna ilişkin çekincelerini dile getirdi.

Söz konusu tesisin, deniz ve doğa yaşamını tehlikeye atacağını ifade eden Tekcan, “ Buradaki tesisin balık, doğa yaşamı, gerekse canlıların yaşamı açısından çok büyük risk olduğunu öteden beri biliyoruz. Bu bildiğimiz, yaşadığımız risklerin varlığı on kata yakın bir şekilde artacağına inanıyoruz" dedi.

AKP'li Nihat Soğuk (ortada)

“BÖLGEDE KANSER VAKALARI ARTTI”

CHP'li Atila Tekcan, Tekkeköy bölgesindeki kanser vakalarının artışına da dikkat çekerek, "2009 yılında Etibakır'da çalışan bir kişi kanser vakasından öldüğündeki toplantı tutanağı elimde. Tekkeköy ölüme sürükleniyor diye 2010 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün toplantısında şu şekilde çarpıcı açıklama var. Bir sağlık sunucusu, 'Ben daha önce Tekkeköy'de sağlık taraması yapılması için bilgi verdim. Tekkeköy'de son yıllarda santral ve kirli yatırımların ardından kanser oranı oldukça arttı diye bilimsel bir sempozyumdan çıkan kararımız var. Bunların hiçbiri sağlık yetkilisi tarafından yalanlanmadı. 15 beş yıldan beri bu konular süregelir. Şu anda 25 beş bin litre sülfürik asit tesisinden bu çıkıyor ise bir milyon sülfürik asit tesisi ne yapmaz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Nihat Soğuk (ortada)

AKP’Lİ İSİMDEN SKANDAL YANIT

AKP’li SBB Başkanvekili Nihat Soğuk, CHP’li Atile Tekcan’ın açıklamalarına skandal bir yanıt verdi. "Ölüm Allah'ın emri" diyen AKP’li Soğuk, “Bu farklı sebep ve nedenlerden olabilir.Dolayısıyla bunu kanser olur, trafik kazası olur, kalp olur" şeklinde konuştu.

“BENDEN ÖNCE ÖLÜRSEN SANA FATİHA OKUYACAĞIM”

CHP'li Atilla Tekcan, "Mehmet Cengiz bize elçi mi gönderildi" şeklindeki çıkışı üzerine ise Nihat Soğuk, "Vakit geldiğinde benden önce ölürsen sana Fatiha okuyacağım sana. Definde de ömrüm vefa ederse bulunacağım inşallah" ifadelerini kullandı.