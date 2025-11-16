29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet cinayeti davasında hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık Çağatay Aksu'ya "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarında yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand tahliye oldu.

2 ay önce tahliye olan Akand'ın da dahil olduğu bir sosyal medya paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

'HERKESE İNAT' SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Kendisine, "Herkese inat hoşgeldin" yazan bir kişiye yanıt olarak, "Alayına inat hoşbuldum" sözlerine sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

Akand'ın tahliyesine ilişkin paylaşım yapan bir kişiye ise, "Kavuşmamızı rüya sananlara gerçekler bunlar", "biz yeterince ağladık, artık alayına inat güleceğiz" dediği görüldü.

Akand'ın yaklaşık 2 ay önce tahliye olduğu tahmin ediliyor.

Şule Çet cinayeti sonrası yargı sürecindeki aksaklıklara ilişkin milyonlarca paylaşım yapılmış, "Şule Çet için Adalet" yürüyüşleri düzenlenmiş ve sosyal medya blogları kurulmuştu.