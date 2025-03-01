Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketleri ile Bağdat hükümeti arasındaki ihracat krizi sebebiyle Ceyhan-Kerkük petrol boru hattının açılması durduruldu.

Bağdat yönetimi, sevkiyatların kısa süre içinde yeniden başlayacağını duyurmasına rağmen, IKBY Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) üyesi şirketler, resmi bir anlaşma olmadan ihracata devam etmeyeceklerini açıkladı.

APIKUR adına konuşan sözcü Miles Caggins, “Açık olmak gerekirse, APIKUR üyesi şirketler bugün petrol ihracatına yeniden başlamayacak” dedi.

Gulf Keystone Petroleum, DNO, Genel Energy ve ShaMaran Petroleum gibi büyük şirketleri bünyesinde barındıran APIKUR, ihracatın tekrar başlaması için Irak hükümetinin ticari anlaşmaları netleştirmesi ve ödeme garantileri sunması gerektiğini belirtti.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ise dün yaptığı açıklamada, ülkenin devlet petrol şirketi SOMO aracılığıyla IKBY petrol ihracatının önümüzdeki saatlerde Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlayacağını duyurdu.

Başlangıç aşamasında günlük 185 bin varil olarak planlanan ihracatın zamanla Irak bütçesinde öngörülen seviyeye ulaşacağını söyledi.

APIKUR, Bağdat yönetimi ile ne geçmiş ne de gelecekteki ihracat anlaşmalarına dair resmi bir görüşme yapıldığını belirterek, tek taraflı açıklamaların ihracatın başlaması için yeterli olmadığını savundu.

Petrol şirketlerinin bu tutumu, uzun süredir devam eden IKBY-Bağdat enerji krizini daha da derinleştirebilir.