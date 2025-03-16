Ali Cengizkan, Bahar Gökler, Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç'tan oluşan ödül seçici kurulunun oybirliği ile verdiği kararın gerekçesinde "Şair Aytekin Karaçoban, 'Yarattığım Gerçekliğin Yalancısıyım' isimli kitabında, şiir ve gerçeklik ilişkisini iyi bilen bir şair ve çevirmen olarak, günümüz dünyasının sorunlarını yalın, doğrudan, gerçekçi bir dille ele almasının yanında, kullandığı berrak Türkçe ile de bilinçli bir yeryüzü vatandaşı kimliğiyle öne çıkmaktadır. Bireyin yalnızlığı yanı sıra dünyanın mücadele edilecek yer olduğu bilgisiyle yoğrulan direnci, incelikle işlenmektedir" denildi.

KARAÇOBAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1958'de Kırşehir'de doğan Aytekin Karaçoban, Dicle Üniversitesi Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü'nü bitirdikten sonra bir süre bu fakültede araştırma görevliliği yaptı. Fransa'da "Fransız Direniş Şiiri" üzerine yüksek lisans yaptı. 1990'dan bu yana Fransa'da yaşayan Karaçoban'ın şiir, yazı ve çevirileri Türkiye ve Fransa'daki birçok dergide yayımlandı.

Fransız PEN'in ve her yıl Sete kasabasında yapılan Uluslararası Akdeniz'in Yaşayan Şairleri Şiirleri Festivali'nin eşgüdüm kurulu üyesi olan Karaçoban'ın şiir kitapları arasında; Ben Gülün Kardeşiyim, Pablo Neruda'yla Söyleşi, Anlık Görüntüler, Kavuşma Tadında, Yüksek Gerilim Hattı, Zaman/Sızdı, 100+1 Soru, Çatlak Çan, Çalkantılı Deniz, Dil Altındaki Sessizlik, Ufuk Çizgisinde yer alıyor.

Karaçoban'ın Fransızca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Fransızca yaptığı çok sayıda çeviri kitabı da bulunuyor.

Şaire ödülü, önümüzdeki sonbahar aylarında yapılacak törenle sunulacak.