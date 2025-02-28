CHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar, CHP'ye ait parti aracına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı’na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'li Acar ise yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"BU TÜR PROVOKATİF EYLEMLER BİZLERİ KORKUTAMAZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı'na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokratik siyasete, hukukun üstünlüğüne ve halk iradesine açık bir tehdit oluşturan bu saldırı, yalnızca partimize değil, Gönen'deki huzura ve demokrasimize yapılmış bir saldırıdır.

Bu tür provokatif eylemler, bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez. CHP olarak, halkımızın haklarını savunmaya, adalet ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz.

Yetkililerin bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri en kısa sürede tespit edip adalet önüne çıkaracağına inancımız tamdır. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyor, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyor, halkımızı sağduyuya davet ediyoruz."

Basın Duyurusu: Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı’na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. pic.twitter.com/nfwtGNKVoE — CHP Gönen İlçe Başkanlığı (@gonenicinchp) February 27, 2025

ZANLILAR YAKALANDI

Gönen İlçe Başkanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada ise, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalandığı bildirildi.